شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ الجيومورفولوجيا: مصنع الرمال السوداء يحمى شواطئ الدلتا ويوفر 320 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الله علام عبده علام عميد كلية الآداب جامعة كفر الشيخ السابق، أستاذ الجيومورفولوجيا بجامعة كفر الشيخ ، إنه قدم بحث علمى حول مشروع مصنع الرمال السوداء، وأهمية المشروع بالنسبة للدولة المصرية، فوائد مشروع الرمال السوداء، موضحا أن فوائد المشروع تتمثل فى منع زحف الكثبان على القرى والمزارع والطريق الدولي ومصيف بلطيم وإزالة أخطار الاشعاع دون مقابل، و إعادة ملكية أراضي الكثبان الى مالكيها، و سوف تتغير طريقة استخدام الأرض الحالي تغير واضح وكبير جدا بخريطة ذات واستخدامات جديدة وذات قيمة مستدامة وتطور اقتصادي ملحوظ نتيجة استخدام مناطق ومواضع ومواقع الرمال السوداء استخدام أمثل.

وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية العريقة، أنه يمكن مراجعة خريطة استخدام الارض الحالي في البحث ومقارنتها بخريطة استخدام الارض المتوقعة بمنطقة الرمال السوداء مستقبلاً من الأمثلة على هذا التغيير فى تغير في شبكة الطرق وتغير في النشاط الصناعي تغير في النشاط التجاري و تغير في النشاط السياحيـ وتغير في النشاط الزراعي ، وتغير في نشاط الصيد والرعي.

وأكد الخبير في هيئة التخطيط العمراني والمجتمعات العمرانية، فوائد مشروع الرمال السوداء، تغير في حماية شواطئ الدلتا من الأخطار الطبيعية والأخطار البشرية ، تنمية بحيرة البرلس تنمية مستدامة، و زيادة فرص العمل للشباب والخريجين وغير ذلك من فوائد كثيرة ، وحتى يمكن الاستفادة من كل ما سبق يجب عمل الآتي : الخريطة الجيولوجية، خريطة التربة، والخريطة الهيدرولوجية، الخريطة الكنتورية ، وخريطة الطرق، زخريطة العمران، وخريطة التوزيع السكاني، والخريطة الجيومو فولوجية ، ووضع كل الخرائط السابقة على هيئة طبقات فوق بعضها البعض باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية فيتم الحصول في النهاية على الخريطة الأخيرة وهي خريطة التنمية المستدامه المستقبلية مثالعلى ذلك أفضل المواقع والمواضع للمنشآت الهندسية والعمرانية وغيره وأفضل المواقع والمواضع لتحديث شبكة الطرق وأفضل المواقع والمواضع للاستخدام الأمثل للأرض.

وتابع عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، أن مشروع مصنع الرمال السوداء سيكون أكبر مشروع يعطى كيان اقتصادی کبیر للدلتا ، مؤكدا مصر تمتلك أكبر احتیاطی عالمی و تتميز الرمال السوداء في مصر باحتوائها على عدد هائل من المعادن الثقيلة تتراوح نسبتها من تكوين الرمال ما بين 1% الى 8% وتصل إلى أكثر من 80% في منطقة البرلس شمال كفر الشيخ وهذه نسبة عالية جدا ، مما يؤهل لقيام المشروع هنا في محافظة كفر الشيخ ، يمكن أن تؤدى الى زيادة الدخل القومي المصرى بما يقدر بحوالي 320 مليار جنيه مصری.