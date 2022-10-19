- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان: تطوير كلية التربية الرياضية للبنين لرفع البنية التحتية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
ويأتي ذلك في إطار العمل باستراتيجية التركيز لإحداث تحولات نوعية في معدلات التفوق والتميز للأداء الأكاديمي والمؤسسي والخدمي والسعي الدائم نحو انعكاس ذلك علي نموها واستقرارها ودعم مصالحها المشتركة.
وأكد الدكتور عماد العزباوى على اهمية النهوض بالبنية التحتية والإنشائية للمقرات الأكثر احتياجا بالكلية ورفع قدرات مستلزمات تشغيلها من مسطحات ومعدات وأجهزة وأدوات والنجاح في خطط الحصول على الموارد والتدفقات المالية والمادية الحاكمة لمشروعات التطوير المصاحبة للنهوض بالوضع المؤسسي لدعم نموه في ظل معايير المنافسة في إطار العمل بسياسة خدمة العملاء وتحقيق المنفعة للطرفين.
ويشرف على مشروع تطوير الكلية الدكتور أحمد حليم أستاذ العمارة بكلية هندسة المطرية جامعة حلوان كاستشاري للمشروع.
جانب من التطوير
جامعه حلوان
تطوير كلية التربية الرياضية للبنين
تطوير جامعه