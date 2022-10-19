شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تحويل المكتشف إصابته بتعاطى المخدرات للصحة النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان أن تحاليل المخدرات متوفرة بسرية وبدقة عالية داخل المعامل المركزية وفى حالة ايجابية التحاليل للمخدرات يتم تحويل الشخص للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان لتوفير العلاج المناسب . وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم تخصيص خط ساخن لاستشارة المتخصصين بالأمانة العامة بالصحة النفسية بررقم 16328 . وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن التحاليل تتم بدقة تامة ويتم علاج الحالات بشكل سرى مع تقديم الدعم الكامل للمريض.