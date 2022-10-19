شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: تطوير الشواطئ القريبة من أماكن استخراج الرمال السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه عقب الانتهاء من مشروعات الرمال السوداء تتحول الشواطئ الموجودة في المناطق الخاصة به، متابعا: "عملنا مشروع في رشيد.. الدكتور مصطفي مدبولي قالي طب كده هنوقف خطة مشروع رشيد والكام كيلو اللى عاوزين نعملهم.. دي دولة بتفكر في كل شيء".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء في محافظة كفر الشيخ: "كان كلامنا في نهاية الاستخراج.. أن الشواطئ جاهزة للتنمية ويتعمل عليها شواطئ وسكن ومشروعات لصالح الناس اللى هما أهالي مواجهة الـ 400 -500 في 8 مناطق.. وشكرا جزيلا.. وبشكرك يا دكتور حامد".