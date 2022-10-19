شكرا لقرائتكم خبر عن أخلاقنا الجميلة.. 7 طرق تجعلك متسامحا.. "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التسامح يعنى التخلى عن أى مشاعر سيئة أو رغبة فى الانتقام بعد التعرض للأذى فى تجربة ما، فإن هذا يثير الكثير من التوتر ويسبب تعبا جسديا، ويجب المسامحة وإعلاء شعار أخلاقنا الجميلة لنعيش بسلام.

والتسامح لا يعتبر التصالح مع الشخص الذى أساء إليك، لكنه أمر مهام للعلاقات التى تريد أن تحتفظ بها، ويوجد طرق للتسامح نستعرضها خلال الإنفوجراف التالى..



