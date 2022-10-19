شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشهد افتتاح مصنع الرمال السوداء فى كفر الشيخ.. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365”، بثا مباشرا لوقائع مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى افتتاح مصنع الرمال السوداء في محافظة كفر الشيخ، ضمن المشروعات القومية المختلفة التي تنفذها الدولة المصرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويعتبر اضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التى تهدف الى تعظيم الاستفادة والاستغلال الامثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التى تستخدم فى العديد من الصناعات الدقيقة مما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطنى وعملية التنمية الشاملة.