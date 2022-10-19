شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: معظم حالات البرد والأنفلونزا ناتجة عن عدوى فيروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن معظم حالات البرد والأنفلونزا ناتجة عن عدوى فيروسية ونصحت بضرورة مراجعة الأطباء قبل الحصول على الأدوية.

وكان الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، حذر من زيادة عدد إصابات كورونا خلال فصل الشتاء، مؤكدا أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية فضلا عن الحرص الكامل على التطعيم.

وقال الدكتور حسام حسنى رئيسي اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات لليوم السابع، إنه مع دخول فصل الشتاء ترتفع الإصابة بالأمراض التنفسية، مشيرا إلى أن لقاحات الأنفلونزا والكورونا متوفرة فى مراكز التطعيم.

وأضاف الدكتور حسام حسنى، أنه لم يعد هناك حالات شديدة أو خطرة ولكن جميع الحالات تكون بسيطة ويسهل علاجها وفق البروتوكول العلاجى المعتمد في نسختة الجديدة التي تم إعلانها مؤخرا، مضيفا أنه لم يتم تحديث البروتوكول العلاجى، وتابع: البروتوكول العلاجى المصرى يضم أدوية مهمة ولها فاعلية كبيرة ونتائجها.