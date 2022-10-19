شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لقاح الأنفلونزا يستغرق أسبوعين لتكوين المناعة بعد الحصول عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح الأنفلونزا السنوى يستغرق لتكوين المناعة ما يقرب من أسبوعين بعد الحصول عليه ولكن يمكن للجسم الاستفادة منه إذا تم الحصول عليه بعد موسم الأنفلونزا.

وكان الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، حذر من زيادة عدد إصابات كورونا خلال فصل الشتاء، مؤكدا أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية فضلا عن الحرص الكامل على التطعيم.

وقال الدكتور حسام حسنى رئيسي اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات لليوم السابع، إنه مع دخول فصل الشتاء ترتفع الإصابة بالأمراض التنفسية، مشيرا إلى أن لقاحات الأنفلونزا والكورونا متوفرة فى مراكز التطعيم.

وأضاف الدكتور حسام حسنى، أنه لم يعد هناك حالات شديدة أو خطرة ولكن جميع الحالات تكون بسيطة ويسهل علاجها وفق البروتوكول العلاجى المعتمد في نسختة الجديدة التي تم إعلانها مؤخرا، مضيفا أنه لم يتم تحديث البروتوكول العلاجى، وتابع : البروتوكول العلاجى المصرى يضم أدوية مهمة ولها فاعلية كبيرة ونتائجها.