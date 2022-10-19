شكرا لقرائتكم خبر عن تعمل إيه لو تلاعب صاحب المخبز السياحى فى سعر الفينو.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير الدقيق الفاخر استخراج 72% لأصحاب المخابز السياحية لإنتاج الفينو والخبز الحر "الخبز السياحي"، على أن تقوم المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق الفاخر من المطاحن والمستودعات بالتقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات، ويلتزم المخبز السياحي بشراء الدقيق بسعر 10 آلاف جنيه للطن، لضبط سعر الخبز الحر "الخبز السياحى" وأيضا سعر الفينو.

وتقوم المخابز بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة، وسيكون سعر رغيف الفينو 40 جراما بـ 75 قرشا، 60 جراما بجنيه واحد، والخبز السياحي وزن 75 جراما بجنيه واحد، ويعاقب من يخالف الأوزان والأسعار الواردة بالقرار بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه. ويستقبل جهاز حماية المستهلك أى شكاوى تتعلق في التلاعب في أسعار السلع وأسعار الخبز الفينو المقررة من خلال الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارا وزاريا رقم 144 لسنة 2022، بشأن إجراءات صرف الدقيق الفاخر استخراج 72% لإنتاج الخبز الحر والفينو، وأشار القرار إلى أنه تيسيرا على المواطنين في الحصول على الخبز السياحي والإفرنجي بأسعار مناسبة يتم تسليم طن الدقيق الفاخر 72% لمن يرغب من المخابز المرخصة لإنتاج الخبز الحر والفينو بسعر 10 آلاف للطن، وذلك من مطاحن القطاع من الخاص المنتجة للدقيق 72%، والتى تتعاقد مع الهيئة العامة للسلع التموينية.