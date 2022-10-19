رئيس هيئة المواد النووية: مشروع الرمال السوداء له أبعاد وانعكاسات إيجابية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، أن مشروع الرمال السوداء له أبعاد وانعكاسات إيجابية عدة أهمها البعد الاقتصادي الذي يظهر في كم المعادن الموجودة داخل رواسب الرمال السوداء وما لها من دور فعال وتطبيقات صناعية واستراتيجية هامة.

وقال رئيس هيئة المواد النوورية - في تصريح للتليفزيون المصري على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع مصانع الرمال السوداء بكفر الشيخ اليوم الأربعاء - إن المشروع له أيضا بعد بيئي من خلال تطهير السواحل المصرية من الآثار السلبية لتلك المعادن ومن ثم تمهيد الطريق بالمنطقة لإقامة مشروعات استثمارية سياحية كبرى، لافتا إلى أن أهم ما يميز المشروع هو انعدام الانبعاثات الكربونية فهو مشروع صديق للبيئة بشكل كامل فلا يستخدم به أي مواد كيماويات.

وأضاف أن هناك بعدا اجتماعيا يتمثل في تنمية المنطقة وتنمية البنية التحتية وتمهيد الطرق، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل التي تتضاعف مع تضاعف المشروعات وإقامة مستعمرة من الصناعات التكنولوجية وهو ما يجعل المشروع في مصافي مشروعات الاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى أن المشروع يعظم دور البحث العلمي التطبيقي وقدرته على تخليق كيانات صناعية لها مردود اقتصادي طالما توافرت البيئة المناسبة لذلك، موجها الشكر لرئيس الجمهورية على القرار السياسي بافتتاح وتأسيس الشركة المصرية للرمال السوداء والحفاظ على مقدرات الدولة وثرواتها الطبيعية.​