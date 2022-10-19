شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة على الحدود الجنوبية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22.