شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل أنشطة اليوم الرياضى والاقتصاد المنزلى بمدارس الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مدارس الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، تفعيل الأنشطة الطلابية واليوم الرياضى بالتبادل فى المدارس؛ لتنمية قدرات ومهارات الطلاب واكتشاف مواهبهم وصقلها، تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي.

وتهدف الأنشطة الطلابية إلى خلق جيل جديد من الطلاب المبدعين وتشكيل شخصياتهم واكتشاف مواهبهم وصقلها وتنمية مهاراتهم، وتعزيز القيم الاجتماعية لديهم، وجذبهم إلى المدارس.

وتشمل الأنشطة الطلابية، التربية الفنية - الكشافة –التربية الرياضية – التربية الاجتماعية – التربية النفسية – التربية البيئية والسكانية - الصحافة - المجال الصناعي – الوسائل التعليمية - التربية المسرحية - التربية الموسيقية – الحاسب الآلي – الإقتصاد المنزلي – الوحدة المنتجة – والمعامل.

وفي هذا الصدد، تفقدت أمل مبروك مدير عام التعليم العام، مدرسة هدى شعراوى الإعدادي بنات التابعة لإدارة الدقي التعليمية، بحضور هالة كمال مدير عام الإدارة، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية.

وتابعت مدير عام التعليم العام، فعاليات اليوم الرياضي للطالبات بمختلف الأنشطة والمجالات المختلفة، والذي ساهم فى ارتفاع نسب الحضور بين الطلاب وجذبهم إلى المدارس.

كما تفقدت الفصول الدراسية واستمعت إلى الطالبات للاطمئنان على سير العملية التعليمية، مؤكدة على تسليم الكتب الدراسية وعدم ربطها بالمصروفات الدراسية، مع التأكيد على ضرورة تنظيم عملية دخول وخروج الطالبات خلال اليوم الدراسي ومراعاة كافة عوامل السلامة لهم مع الاهتمام بنظافة الفصول ودورات المياه والفناء.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت عن انتهاء الإدارات التعليمية من تحديد المدارس التي سوف يطبق فيها اليوم الرياضى، موضحة أن هناك ضوابط لتطبيق اليوم الرياضى فى المدارس مع انطلاق العام الدراسى الجديد، حيث يتم تطبيق النشاط من خلال عدة مراحل، المرحلة الأولى بداية شهر أكتوبر 2022 نسبة 25% من مدارس الإدارة التعليمية، والمرحلة الثانية بداية شهر ديسمبر 2022 بنسبة 25% من مدارس الإدارة التعليمية، أما المرحلة الثالثة بداية الفصل الدراسي الثاني 25% من مدارس الإدارة التعليمية، والمرحلة الرابعة بداية شهر أبريل 2023 بنسبة 25% من اجمالي مدارس الإدارة التعليمية.

وأكدت، مراعاة التوزيع الجغرافى عند اختيار النسب ويتم اختيار المدارس لتكون ممثلة في جميع مناطق الإدارة وتحديد يوم كامل لممارسة الأنشطة لكل صف دراسى على حدة ودون التأثير على خطة توزيع المنهج.