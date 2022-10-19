أقدم آبار الصحراء الشرقية.. حكاية آبار سقي الحجاج فى رحلتهم للحجاز قديما (صور)

القاهرة - سامية سيد - تعتمد عدة أودية جبلية ومناطق فى الصحراء الشرقية حتى الآن على مياه الآبار فى الشرب وسقى الإبل والماشية، وهناك عدة آبار معروفة لها تاريخ فى عدة أودية جبلية سميت باسم الأودية، ومنها ما مر عليه مئات السنين، وكان يستخدمه الحجاج عند مرورهم بالصحراء الشرقية وصولا لميناء عيذاب قديما ثم إلى بلاد الحجاز، وفى النقاط التالية نتعرف على أهم المعلومات عن تلك الآبار.

- بئر "قومدليم" أشهر الآبار بالصحراء الشرقية والذى ما زال يستخدمه الأهالى هناك، وسمى بهذا الاسم نسبة لوادى قومدليم، الذى يقع به، ويعتبر من الآبار المشهورة والتاريخية، ويتبع فرع الحمدوراب وأميراب التابعة لقبيلة البشارية.

- بئر قومدليم يقع فى مسار حركة الجمال القادمة من منفذ فنات من السودان، والذى دائمًا ما تتجمع إعداد كبيرة من الجمال حول البئر للسقاية.

- بئر "أدلديت" ويتكون من بئرين - بمنطقة أدليت، على ساحل البحر، يعتبر من الآبار المهمة لسقاية الإبل البشارية المعروفة ومرابطها.

- بئر أدلديت من الآبار المالحة لقربها من البحر والتى لا تصلح لشرب الأدمين، ويعتبر هذا الموقع مهمًا جدًا لسقاية الإبل التى تأتى من السودان.

- بئر "شناى" وسميت بهذا الاسم نسبة لأحد المحاربين القدامى بالمنطقة وتعتبر من الآبار المشهورة فى المنطقة وهى من الآبار الصالحة للشرب وتتبع البشارية قبيلة العلياب فرع الشنايب.

- بئر "قرت" تتبع لقبيلة البشارية العلياب فرع بالقابا وتعتبر من آبار السقاية المشهورة التى تمر بها إبل المرعى الخاصة بقبيلة البشارية، ومن اقدم الآبار بالمنطقة.

- كانت تلك الآبار قديما عيون مياه صغيرة منتشرة فى المنطقة، وعند الاحتلال الإنجليزى على مصر، ووصولهم لمثلث حلايب وشلاتين بحثًا عن الذهب، والتنقيب عنه، أخبرهم الذهب عن أماكن تلك العيون، فقاموا بتعقيمها، وحفرها على هيئة آبار.

- حدد الإنجليز رسوم لأراضى المنطقة للقبائل، وكل قبيلة استحوذت على البئر التى تقع فى أرضها، والآبار التى عقمها الإنجليز ومنذ أن عقمها الإنجليز لم تعقم حتى الآن، والناس تستخدمها والجمال فى الشرب وأغراضهم اليومية.