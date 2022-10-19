شكرا لقرائتكم خبر عن شريان جديد للتنمية بالجيزة.. تعرف على أهم المعلومات عن محور الفريق كمال عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار خطة الدولة نحو تحسين شبكة الطرق بمحافظة الجيزة وفتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة، يأتى محور الفريق كمال عامر كأحد أهم المشاريع التنموية والشرايين الجديدة التي تنفذ على أرض الجيزة.

”الخليج 365” يوضح في السطور التالية أبرز المعلومات عن المحور.

-أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة.

-يعد المحور حلقة وصل جديدة تربط بين الجيزة ومحافظة القاهرة من خلال عدد من المداخل.

-يمتد المحور من الطريق الدائرى جنوباً "دائرى المنيب" وحتى الطريق الدائرى شمالاً "دائرى الوراق"، بطول 12 كم، وعرض 33 إلى 65.5 متراً، ما بين 3 إلى 4 حارات مرورية.

-يربط المحور عدة محاور رئيسية ببعضها وهي 26 يوليو وجامعة الدول العربية وصفط اللبن وفيصل والهرم بالإضافة إلى شوارع مستشفى الصدر والثلاثينى وخاتم المرسلين ومطار إمبابة.

-يربط المحور العديد من الكتل السكنية وهي المنيب، والعمرانية، وبولاق الدكرور، والعجوزة، وأرض اللواء، وإمبابة، والوراق، وأوسيم، وروض الفرج.

-تراوحت نسبة الإنجاز بأعمال المحور ما بين بين 60 إلى 100% بعدد من قطاعات العمرانية والعجوزة.

-تم إنجاز مطالع ومنازل المحور من منطقه ناهيا وأرض اللواء والمؤدي إلى شارع جامعة الدول العربية بنسبه 100%.

-تم إنجاز مطلع محور الفريق كمال عامر الرابط مع الطريق الدائري بقطاع ترعة الزمر بالعمرانية بنسبه 100%، وجاري تركيب الكمرات الحديدية للمحور المارة أعلى كوبري فيصل والسكة الحديد بشارع السودان.

-شهد المحور حتى الآن تشغيل 48 ساحة انتظار، ومواقف سيارات، موقف العمرانية "مستشفى الصدر الجديد"، وموقف نصر الدين، و16 كشك ومطعم حضاري للشباب.

-يشهد إنشاء موقف أرض اللواء، أحد أهم المواقف التي يجرى إنشائها بحي العجوزة، بسعة 250 سيارة، لمحاولة القضاء على عشوائية انتظار السيارات بالشوارع وإعاقة حركة المارة والسيارات.

-يشهد إنشاء موقف بحي العمرانية أسفل المحور بسعة 100 سيارة، والمزيد من ساحات الانتظار الأخرى، بالإضافة إلى استغلال المساحة الواقعة أسفله في إقامة منتزهات وخدمات مختلفة للمواطنين.

-تكمن أهمية المحور في القضاء على التكدس المروري بميدان الجيزة ومحور 26 يوليو ومحور صفط اللبن.

-سيعمل على تقليل زمن الرحلات بين شمالي وجنوبي الجيزة من خلال الطريق الدائري، ويخفض المسافة بين محافظتي القاهرة والجيزة بمحاور ربط مرورية جديدة.