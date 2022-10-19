شكرا لقرائتكم خبر عن 120 مليون جنيه للإغاثة.. اعرف استعدادات وزارة التضامن لفصل الشتاء والأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدت وزارة التضامن الاجتماعي، بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، من خلال مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية لمواجهة التغيرات المناخية في فصل الخريف، واستقبال فصل الشتاء، وما يصاحبها من سقوط أمطار قد تصل لحد السيول مع اقتراب فصل الشتاء.

واتخذت الوزارة العديد الإجراءات والتدابير الاحترازية استعداداً لمواجهة أي حوادث أو نكبات محتملة خاصة في المحافظات الأكثر عُرضة لسقوط الأمطار، منها:

1- بلغت مخصصات بند الإغاثة بالخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعى لهذا العام بلغت 120 مليون جنيه.

2- تم دعم البند بمبلغ 10 ملايين جنيه لشراء مهمات إغاثة إضافية لدعم المراكز وعددها 27 مركزا على مستوى الجمهورية.

3- تدريب العاملين في مجال الإغاثة، سواء في المديريات أو بواسطة الإدارة العامة للإغاثة.

4- تشكيل فريق عمل للإغاثة بالوزارة ومقابل له بالمديريات استعدادا لفصل الشتاء، وما قد يحدث فيه من تقلبات جوية.

5- تزويد مراكز الإغاثة بالمحافظات بالعدد الكافي من المهمات الإغاثية استعدادًا لفصل الشتاء.

6- مراجعة المهمات المتوفرة من البطاطين والمراتب.

7- تواجد فريق الإغاثة بالمراكز فى حالة استعداد دائم.

8- ضخ المبالغ اللازمة بحساب الإغاثة المحلية بالمديريات للصرف للمستحقين في حالة حدوث أي نكبة.

9- من مهام لجان الإغاثة بمديريات التضامن والمنتشرة بالمحافظات الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها وحصر الخسائر فى الأرواح والممتلكات وغير المؤمن عليها، وصرف المساعدات المالية بعد عمل الأبحاث الميدانية اللازمة.

10- صرف مساعدات الإغاثة فى حالات الوفاة والإصابة ومصروفات الإعاشة وتقدير الخسائر فى الممتلكات.

11- عمل الأبحاث الاجتماعية للأسر المضارة لصرف مساعدات الدعم النقدي في حالة الاستحقاق.