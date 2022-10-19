قمة المناخ.. غرفة الغوص: بدء العمل بتطبيق إخطار تنفيذ الرحلات البحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة الغوص والأنشطة البحرية، عن إطلاق تطبيق إخطار الرحلات البحرية، طبقًا لقرار اللجنة التنسيقية الدائمة المشكلة بالقرار الوزاري ٢٩١ لسنة ٢٠٢١ في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وبالتعاون فيما بين وزارة السياحة والآثار وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

جاء ذلك بالتزامن مع استقبال مدينة شرم الشيخ لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، وهو ما يعد نقلة نوعية بأدوات الإرتقاء بقطاع سياحة الغوص والأنشطة البحرية وذلك بتوفير معلومات وإحصائيات تهدف لتحسين تجربة السائحين في مصر.

وأكدت غرفة الغوص، أن التطبيق يوفر قاعدة بيانات لتنفيذ الأنشطة ويشمل ذلك على سبيل المثال أعداد الممارسين متلقي خدمات الغوص والأنشطة البحرية، والمحترفين، وفريق العمل المكون من أطقم اليخوت والعاملين بالمنشآت السياحية.

وأشارت الغرفة، إلى إمكانية عرض إحصائيات مختلفة من خلال التطبيق مثل جنسيات الممارسين، وفئاتهم العمرية، وكذا تصنيف الأنشطة، وأكثر المواقع زيارة لتنفيذ الأنشطة البحرية، والعديد من الخدمات الأخرى التي تساعد المنشآت في أعمال الإدارة والتسويق.

وأكدت أنه يسمح التطبيق للمنشآت أعضاء الغرفة بملء إخطار تنفيذ الرحلات البحرية الخاصة برحلات السفاري ورحلات اليخوت اليومية الخاصة بتنفيذ أنشطة الغوص والسنوركل والغواصات وأشباه الغواصات واليخوت ذات الجوانب الزجاجية والقوارب ذات القاع الزجاجي وأنشطة الغوص والسنوركل الشاطئية الكترونياً بخطوات سهلة وسريعة طبقاً لمتطلبات وزارة السياحة والآثار والغرفة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات الأمنية المعنية بإصدار التصاريح الخاصة بتنفيذ الأنشطة.