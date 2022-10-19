"هندق حديد".. قرار من التنمية المحلية بشأن الحيز العمراني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنه سيتم حصر الكتل العمرانية القائمة بالمحافظات والتنسيق بشأنها مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لإعداد صورة عمرانية طبقا للوضع على الطبيعة تستوعب المشروعات التنموية والخدمية للمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة.

وأضاف وزير التنمية المحلية: نستهدف تحديد الحدود الخارجية لعدد 20 ألف تابع بالتنسيق مع هيئة المساحة المصرية لوضع علامات نقاط الحيز العمراني بدق حدايد أو ثوابت أرضية.

وأشار آمنة إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للتخلص من مخلفات البناء والهدم بالمحافظات من خلال توفير 38 كسارة، ودعم المحافظات التي توفر أرض لصالح إنشاء وبناء الكيان الحكومي المتكامل لإنهاء مشروعاتها.