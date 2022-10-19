شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بالالتزام بخطة المناهج الدراسية للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المديريات التعليمية المدارس بخطة المناهج الدراسية للعام الدراسي الجارى، وشرح المناهج والمقررات وفق توزيع الموضوعات على أيام الدراسة، إضافة إلى تفعيل حصص المشاهدة، مع تطبيق التعليم التفاعلى القائم على الطالب والمعلم معا، بحيث لا يصبح المتعلم مجرد متلقى فقط.

وانطلق صباح السبت 1 أكتوبر الجارى العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة فى عدة محافظات، بينما انتظم العام الدراسى الجديد الأحد 2 أكتوبر فى جميع المدارس، كما انتظمت الدراسة 18 سبتمبر الماضى بالمدارس الدولية.

وكانت المديريات التعليمية وجهت المدارس بضرورة تفعيل حصص المشاهدة فى الفصول بين الطلاب فى المواد الدراسية المختلفة، ودمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة فى اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.