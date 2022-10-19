شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. خريطة مخصصات "الاستثمارات الخضراء" فى 22/23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الحكومة ضمن موازنة العام المالى الحالى مخصصات بقيمة 336 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات الخضراء ضمن خطتها الاستثمارية هذا العام، والتى خصصت منها نحو 40% للاقتصاد الأخضر، وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول الخطة الاستثمارية للدولة للسنة المالية 22/23، والموجه للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توزعت مخصصات الاستثمار الأخضر على قطاعات الدولة، كالتالى:

- 300 مليار جنيه للمشروعات الخضراء بقطاع النقل.

- 2.4 مليار جنيه لقطاع الكهرباء.

- 4.5 مليار جنيه لقطاع الإسكان والمرافق.

يشار إلى أن الاقتصاد الأخضر الذى تستهدف الدولة تنفيذه فى كافة المجالات، يضم 6 محاور هامة، تتمثل فى "المبانى الخضراء، والطاقة المتجددة بكل مشتملاتها سواء طاقة شمسية أو طاقة رياح، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة النفايات"، كما تستهدف الدولة تخصيص 50% من موازنتها العامة للاستثمارات الخضراء بحلول العام المالى 24/25.