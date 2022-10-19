التنمية المحلية: ضخ 15 مليار جنيه لتوفير 300 ألف فرصة عمل خلال عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنه سيتم خلال العامين المقبلين زيادة الاهتمام ببرنامج "مشروعك" من خلال التنسيق مع البنوك لضخ الأموال المطلوبة وتوفير دراسات الجدوى للشباب لخلق فرص عمل جادة من خلال ضخ 15 مليار جنيه لتوفير 300 ألف فرصة عمل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم سرعة الانتهاء من ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات بالتنسيق مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة وهيئة المساحة المصرية لإضافة ظهير صحراوي تنموي للمحافظات مثل حصول محافظات الصعيد على 60 كم في الوادي الجديد لزيادة مساحتها.