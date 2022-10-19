زيادة موارد الدولة.. قرار حكومي جديد بشأن ساحات انتظار السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنه سيتم تطوير مواقف انتظار السيارات بالمحافظات ورفع كفاءة ساحات الانتظار بتكلفة حوالي 500 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه عقب الانتهاء من تطوير هذه الساحات سيتم طرحها للاستغلال لزيادة موارد الدولة.

وتابع وزير التنمية المحلية أنه سيتم إنشاء أسواق متطورة بعواصم المحافظات لمحاربة الغلاء بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.​