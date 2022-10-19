20 دقيقة تكفي.. حكاية الموظف الخائن في سرقة خزينة شركة شهيرة بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

العاشرة صباحا، استقبل ضباط قسم الهرم يومهم بنشاط ويقظة شديدين وآمال معلقة بأحداث هادئة بعيدة عن عالم الإثارة لكن كعادة المنشأة الشرطية المتاخمة لأهرامات الجيزة أصابتها لعنة الفراعنة.

داخل مكتبه الواقع بمدخل المنشأة، تلقى مأمور قسم الهرم إشارة عبر جهاز اللاسلكي باكتشاف موظفي شركة اتصالات شهيرة سرقة مبلغ مالي من الخزينة في ظروف غامضة.

توجيهات سريعة من اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة، إلى ضباط البحث بسرعة الانتقال إلى محل الواقعة وإجراء معاينة دقيقة لمسرح الأحداث تحت إشراف العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب.

إجراءات أمنية سريعة اتخذها الضباط بقيادة اللواء أحمد الوتيدي تنسيقًا مع قطاع الأمن العام. المعاينة بينت فتح الخزينة وسرقة الإيراد اليومي بواسطة المفتاح دون آثار عناف لتشير أصابع الاتهام إلى طاقم الموظفين تحديدا "النوبتجية المسائية".

داخل مكتبه المطل على حضارة الأجداد، جلس العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث فرقة الهرم، يفند أوراق القضية موجًا بفحص العاملين بالفرع ومراجعة خطوط السير بالتنسيق مع إدارة المساعدات الفنية بقيادة الرائد أحمد إدريس.

تحريات المقدم مصطفى كمال وكيل الفرقة، ذهبت بأصابع الاتهام إلى موظف شاب يبلغ من العمر 30 سنة، لاسيما مقابلته صديقه وسداد مديونية مستحقة عليه.

عقب تقنين الإجراءات، تم إيفاد مأمورية أشرف عليها الرائد أحمد عصام وقادها الرائدان محمد سعودي ومحمد طارق معاوني مباحث الهرم، أسفرت عن ضبطه ليدلي المتهم باعترافات تفصيلية.

بدهاء وخسة في آن واحد، انتهز الموظف الخائن انشغال زميلته في تبديل ملابسها إيذانًا بانتهاء "الوردية" واستولى على مبلغ 150 ألف جنيه، وغادر في صمت كما لو أنه لم يفعل شئ وتم إعادة المبلغ.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.