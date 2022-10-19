شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 19/10/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:32 ص
موعد صلاة الظهر 11:40 ص
موعد صلاة العصر 54: 2
موعد صلاة المغرب 5:22 م
موعد صلاة العشاء 6:39
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:37 ص
موعد صلاة الظهر 11:45
موعد صلاة العصر 2:58
موعد صلاة المغرب 5:25 م
موعد صلاة العشاء 6:43 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:28
موعد صلاة الظهر 11:36 م
موعد صلاة العصر 2:50 م
موعد صلاة المغرب 5:17 م
موعد صلاة العشاء 6:34 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:20
وقت صلاة الظهر 11:28
موعد صلاة العصر 2:44 م
وقت صلاة المغرب 5:12 م
وقت صلاة العشاء 6:27 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:25 ص
موعد صلاة الظهر 11:34 ص
موعد صلاة العصر 52: 2
موعد صلاة المغرب 5:21 م
موعد صلاة العشاء 6:33