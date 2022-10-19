شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج الدكتور على وجدى أستاذ الذكاء الاصطناعى بقائمة ستانفورد لأفضل 2 % من علماء العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ادرجت قائمة ستانفورد قواعد البيانات التي أطلقتها منصة السفير ‏ Elsevier ‏ العالمية وفقاً لمؤشرات ‏الاستشهادات لعام 2022 الدكتور على وجدى النجار استاذ بحوث العمليات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية لأفضل 2% من العلماء المتميزين على مستوى العالم للعام الثالث على التوالي من علماء العالم الأكثر تأثيرا" .

حيث تم ادراجه في كلا من (أ) قائمة العلماء المتميزين لمجمل نشرهم العلمي وجودة أبحاثهم على المدى الوظيفي career ( إجمالي النشر في تاريخهم العلمي) وحتى نهاية 2021. وكذلك في (ب) قائمة العلماء المتميزين لمجمل نشرهم العلمي وجودة أبحاثهم خلال عام 2021.

وقال الدكتور على وجدى لـ" الخليج 365"، إن تخصصه يرتكز على أحد فروع الذكاء الاصطناعى، وهو "طرق الحسابات الذكية"، "Computational Intelligence Techniques"، والتى تعمل على تصميم وتطوير خوارزميات ذكية جدًا لحل المشاكل المعقدة للوصول لـ"الأمثلية".

واشار الدكتور على وجدى، أن الابحاث العلمية الاكثر استشهادا ترتكز بشكل كبير على خوارزميات رياضية مستوحاة من الظواهر الطبيعية Nature-inspired Algorithms for Optimization بهدف الوصول للحل الأمثل بطرق رياضية غير تقليدية "طرق ذكية"، حيث يعمل هو وفريقه من الباحثين المصريين والعرب والأجانب على حل مسائل معقدة في مجالات العلوم الهندسية والحاسبات المختلفة مثل الفضاء والإلكترونيات والشبكات والنظم الكهروضوئية وتعلم الآلة والروبوتات.

الجدير بالذكر أن الدكتور على وجدى، قدم أكثر من 130 بحثا علميا منشورا فى العديد من المجلات العلمية المرموقة، وساهم فى المجال البحثى بالعديد من الأبحاث العلمية باستخدام الخوارزميات الجينية والحسابات الذكية والإحصاء، لتعزيز وتطوير دور الذكاء الاصطناعي في حل الكثير من المشاكل الواقعية وحصلت أبحاثة في هذه المجالات على الكثير من الاستشهادات من قبل الباحثيين الدوليين في أكبر المجلات العلمية.

كما استطاع من خلال فريقه من الطلبة والباحثين، عمل نماذج تعلم الآلة لصنع برنامج ذو جودة عالية يعتمد على تحليل الصور والاشارات يستطيع تشخيص الإصابة بسرطان الثدي وأمراض القلب ومرض باركنسون والذي يساعد بشكل كبير الأطباء في هذا المجال، وتم نشر هذه الأبحاث في مجلات علمية ، بالإضافة استخدام الخوارزميات الجينية والنماذج الرياضية لتشخيص الأعطال في انظمة الطاقة.