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القومى للمرأة يهنئ الدكتورة مها الرباط لفوزها بجائزة بطلات قمة الصحة العالمية

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القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس القومي للمرأة وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان المصرية السابقة، وأستاذة الصحة العامة بجامعة القاهرة، لحصولها علي جائزة بطلات الصحة في قمة الصحة العالمية وجاء ذلك في حفل توزيع جوائز الصحة العالمية.

 

وأعرب المجلس عن بالغ سعادتها وفخرها بهذه الجائزة التي تمثل نجاح القيادات النسائية المصرية في مجال الصحة ، حيث أثبتت المرأة المصرية قدرتها وكفاءتها في كافة المجالات.

 

ومن الجدير بالذكر أن خلال جائحة (كوفيد-19)، تم اختيار الدكتورة مها الرباط كواحدة من ستة مبعوثين خاصين للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية بشأن كوفيد-19، وتعيينها عضواً نشطاً في مجموعة عمل التعافي التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي المعنية بكوفيد-19، وطوال حياتها المهنية، دافعت عن التغطية الصحية الشاملة، مشددة على أهمية المساواة في الصحة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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