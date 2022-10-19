شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يقدم التعازى فى وفاة والدة رئيس جامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، التعازى إلى الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس في وفاة والدته الكريمة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان.

أعلنت الصفحة الرسمية لجامعة عين شمس عن وفاة والدة الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، ومن المقرر أن تكون صلاة الجنازة غدا عقب صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوى - بالتجمع الخامس، على أن تكون مراسم العزاء غدا بمسجد المشير طنطاوى عقب صلاة المغرب - قاعة السلام.

وتقدم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بجامعة عين شمس بخالص التعازي والمواساة إلى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته.