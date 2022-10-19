شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حملة مصر تستضيف مؤتمر المناخ للتوعية البيئية فى قنا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق جهاز شئون البيئة فرع قنا، اليوم، حملة للتوعية البيئية بعنوان مصر تستضيف مؤتمر المناخ بالتعاون مع إدارة التربية السكانية والبيئة بمديرية التربية والتعليم بقنا من مقر الخيمة الصديقة للبيئة بمدرسة الثانوية الزراعية بقرية خزام مدينة قوص، فى إطار استضافة مصر مؤتمر المناخ cop27 الشهر المقبل، حيث تستهدف الحملة أربعين مدرسة بجميع مدن محافظة قنا خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر.

وأطلقت الحملة اليوم ضمن فعاليات افتتاح الخيمة الصديقة للبيئة بمدرسة خزام الثانوية الزراعية، بحضور المهندس أسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية جهاز شئون البيئة فرع قنا وطارق نور الدين، مدير عام إدارة قوص التعليمية ، المهندس ابو الحسن سعيد مدير التعليم الفنى بالإدارة والمهندس حسان سليم مدير مدرسة خزام الزراعية والمهندسة نجلاء دعبس مسؤل التربية السكانية والبيئة أدارة قوص التعليمية، وعلي احمد معلم اللغة العربية و فريق عمل و طلاب و طالبات المدرسة و حضور ممثلى من الجمعيات الأهلية ،

واليوم تم تنظيم أولى الندوات التثقيفية عن التغيرات المناخية بمدرسة خزام الثانوية الزراعية، وأدار الندوة المهندس حسان سليم مدير مدرسة بالترحيب بمدير الإدارة و جهاز شئون البيئة بقنا و تقديم عرض تقديمي عن أنشطة المدرسة في الحفاظ على البيئة وإنشاء حديقة وخيمة صديقه للبيئة من إعادة تدوير المتبقيات الزراعية وسعف النخيل.

فيما أشاد طارق نور الدين مدير عام الإدارة بالجهود الكبيرة التى تبذلها القيادة السياسية للاهتمام بالطبيعة والتغيرات المناخية من خلال المبادرات و الفعاليات التوعوية التثقيفية الموجهه للتعريف بأهمية ماسيحدث للمناخ والبيئة المحيطة فى ظل التغيرات المناخية، كما أوضح مصطلح الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يؤدِّي إلى تحسين الدخل القومى ، مع العناية في الوقت نفسه بالحدّ من المخاطر البيئية. ويشمل فى طياته كل ما هو تنموي الذى يخدم البيئة المحيطة سواء ايدلوجية زراعية أو اقتصادية أو حتى تعليمية فهو معنى شمولى يلخص لمدى قدرة الإنسان على التنوع للاستفادة من الطبيعة المحيطة فمثلا اللواح الطاقة الشمسية فهى اقتصاد اخضر واستخدام طاقة الرياح فهو اقتصاد اخضر ربط المناهج بسوق العمل هو ايضا اقتصاد أخضر .. فالاقتصاد الأخضر والعناية بالتغيرات المناخية وجهين لعملة واحدة.

فيما حاضر بالندوة المهندس أسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية جهاز شئون البيئة عن مفاهيم البيئة و المناخ و التغيرات المناخية ومدى استعداد مصر استضافة مؤتمر المناخcop27 و توضيح دور مصر فى مواجهة التحديات تغير المناخ من إقامة مشروعات التخفيف و تعزيز التكيف لمواجهة التغيرات المناخية و دور الشباب و المرأة و الطلاب فى مواجهة التغيرات المناخية من ترشيد الاستهلاك و إعادة التدوير وزراعة المسطحات الخضراء، مؤكدا أن ندوة اليوم من مدرسة خزام الزراعية هى باكورة لسلسلة ندوات بالمدارس ينظمها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بقنا استعدادا للمؤتمر الدولى للمناخ بمدينة شرم الشيخ والذى سيعقد الشهر المقبل بمشاركة دول العالم.