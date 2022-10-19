شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفينو.. اعرف حقك.. إزاى تبلغ عن المتلاعبين؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توفير الدقيق الفاخر استخراج 72% لأصحاب المخابز السياحية لإنتاج الفينو والخبز الحر "الخبز السياحي"، على أن تقوم المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق الفاخر من المطاحن والمستودعات بالتقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات، ويلتزم المخبز السياحى بشراء الدقيق بسعر 10 آلاف جنيه للطن، على أن تقوم المخابز بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة، وسيكون سعر رغيف الفينو 40 جراما بـ 75 قرشا، 60 جراما بجنيه واحد، والخبز السياحى وزن 75 جراما بجنيه واحد، ويعاقب من يخالف الأوزان والأسعار الواردة بالقرار بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه.

سعر رغيف الفينو:

40 جراما بـ 75 قرشا

60 جراما بجنيه واحد

- الخبز السياحى وزن 75 جراما بجنيه واحد



سعر الفينو

- يعاقب من يخالف الأوزان والأسعار الواردة بالقرار بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه

- يستقبل جهاز حماية المستهلك أى شكاوى تتعلق بالتلاعب فى أسعار السلع وأسعار الخبز الفينو المقررة من خلال الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز