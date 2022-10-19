شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع الترتيبات النهائية للمؤتمر الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم، لمتابعة الترتيبات النهائية للمؤتمر الاقتصادي، الذي سيُعقد خلال الفترة من 23-25 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات الثلاث، و"صندوق مصر السيادي".

وقال رئيس الوزراء إن اجتماع اليوم هدفه مراجعة الترتيبات النهائية لعقد المؤتمر الاقتصادي واللوجستيات الخاصة به، وأجندته، وذلك على مدار الأيام الثلاثة لانعقاده، مجددا التأكيد على أن المؤتمر يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترة المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض الجهود المبذولة من الجهات المعنية بتنظيم المؤتمر؛ بهدف إخراجه بأفضل صورة ممكنة.

وأوضح "سعد" أن الاجتماع تطرق أيضا إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة من المسئولين الحكوميين وكذا مُمثلي مجتمع الأعمال، حيث من المقرر إجراء مناقشات ثرية مشتركة حول القضايا الاقتصادية.