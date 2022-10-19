شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة البريطانية تغلق شارعا في ليدز بعد العثور على قنبلة فى متجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت الشرطة البريطانية شارعًا بوسط مدينة ليدز، بعد أن تلقى تاجر تحف طردًا يحتوى على قنبلة يدوية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.

واجتاح ضباط شرطة غرب يوركشاير وسط المدينة بعد أن أبلغ محل "فينتيدج كاش كاو" في مدينة ليدز أنه تلقى "حزمة مشبوهة" في البريد، حيث تم إخلاء كل الأماكن التجارية والمباني المجاورة.

وقامت الشرطة في مسرح الجريمة بتطويق الطريق لمدة ثلاث ساعات، وأكدت أن العنصر كان قنبلة يدوية.

وفي بيان محدث، قالت الشرطة: "تم فحص القنبلة اليدوية بواسطة خبراء التخلص من القنابل في الجيش ووجدوا أنها خاملة.. وتمت إزالة الطوق وإنهاء إغلاق الطرق."

ويقدم المحل خدمات تلقي بضائع مقابل المال لحين بيعها وتشمل هذه الأشياء الكاميرات والميداليات والعسكرية والمجوهرات والساعات.