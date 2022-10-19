شكرا لقرائتكم خبر عن مليون جنيه غرامة للممتنع عن توريد الأرز بالأسعار الرسمية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، أن 50 شركة من كبري شركات إنتاج الأرز سجلت في منظومة توريد الأرز بسعر 12 جنيها للسائب و 15 جنيها للأرز المعبأ وكذلك التزام اغلب الشركات بالتسجيل في المنظومة الجديدة للتوريد، مشيرا إلى أن أي شركة غير ملتزمة بتسعير الأرز ستتعرض لغرامة كبيرة تصل إلى مليون جنيه.

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الارز

50شركة من كبرى شركات إنتاج الأرز سجلت فى منظومة توريد الأرز بسعر 12 جنيها للسائب و15 جنيها للأرز المعبأ

-أى شركة غير ملتزمة بتسعير الأرز ستتعرض لغرامة كبيرة تصل إلى مليون جنيه

وزارة الزراعة حددت سعر توريد الأرز بـ6700 جنيه للطن، حيث يقوم كل مزارع بتوريد طن أرز واحد فقط

-تستهدف الدولة من مليون إلى مليون ونصف طن أرز لتوفير احتياجات 70 مليون مواطن فى البطاقات التموينية

-إنتاج مصر من الأرز يكفى احتياجات السوق ولدينا اكتفاء ذاتى

المصدر: تصريحات طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب