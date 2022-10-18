شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: نستهدف وصول مليون و200 ألف سيدة على تطبيق "تحويشة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، الشكر للجهات الشريكة للمجلس فى تنفيذ فعاليات تحدي التجديف التى بدأت من منتصف سبتمبر وحتى منتصف شهر أكتوبر المقبل، وفيها يتوقف فى عدد من المحطات بالمحافظات المختلفة لعرض قصص النجاح والأنشطة الخضراء المتناهية الصغر والصغيرة الصديقة للبيئة في القرى الريفية على طول ضفة نهر النيل.

وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة، خلال حفل ختام فعاليات رحلة تحويشة مع تحدي تجديف نهر النيل، بممشى أهل مصر، بمشاركة مسؤولي وممثلي الجهات الشريكة، وأبطال رياضة التجديف: نحلم أن نحتفل بوصول مليون و200 ألف سيدة على تطبيق تحويشة.

وأشارت إلى أن مشروع "تحويشة" يستهدف توسيع نطاق الإقراض والادخار بالقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات، من خلال استخدام مدخرات مجموعات من سيدات المجتمع المحلي كقروض دوارة بسيطة، ويقوم المجلس القومي للمرأة بتنفيذ المشروع من خلال "الميسرات" وهن مجموعات من السيدات تم تدريبهن على نشر الثقافة المالية والتسويق لمنتجات البنوك من خلال التواصل المباشر مع السيدات الأخريات، وتم اعتمادهن من خلال البنك المركزي كوكلاء للبنوك.

ويندرج المشروع تحت مظلة الشمول المالي للمرأة، وهو ثمرة لمذكرة تفاهم فريدة من نوعها بين البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة، للعمل على تعزيـز التمكين الاقتصادي للمرأة، ومن المقرر أن يتم الاحتفال في مارس القادم بنجاح المراحل الأولية للمشروع ضمن احتفالات اليوم العالمي للمرأة.

وتم تنظيم رحلة تحويشة مع تحدي تجديف نهر النيل، فى إطار برنامج "تحويشة" ، ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وسفارة مملكة هولندا ، والبنك الزراعي المصرى، وشملت أهدافها تعظيم الاستفادة بأهمية الرياضة في تمكين السيدات والفتيات بالمحافظات والقري وإبراز الأماكن السياحية الجميلة وربطها بالمشروعات الخضراء الصغيرة ، ونشر أهداف مشروع مجموعات الادخار والاقراض الرقمي " تحويشة" لدعم سيدات مصر في القري المصرية.

ويقوم بالتجديف أبطال مصر في رياضة التجديف حاتم قنديل وإبراهيم أيوب بمشاركة عددًا من الشباب والشابات بالمحافظات من أعمار مختلفة، وتضمنت نقاط التوقف مناطق بعدد من المحافظات مثل الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، القاهرة، القليوبية، الدقهلية ودمياط.

وتهدف المبادرة إلى رفع الوعي البيئي والحفاظ علي نهر النيل، وذلك استعدادًا لاستضافة مصر للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) والمقرر عقدة في نوفمبر القادم. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ فعاليات المبادرة في إطار تفعيل مشروع "تحويشة" لتعزيز الشمول المالي للسيدات في القري المصرية .

وبدأ تحدي التجديف من منتصف سبتمبر وحتى منتصف شهر أكتوبر المقبل، ويتوقف فى عدد من المحطات بالمحافظات المختلفة لعرض قصص النجاح والأنشطة الخضراء المتناهية الصغر والصغيرة الصديقة للبيئة في القرى الريفية على طول ضفة نهر النيل.

وألقى التحدي الضوء علي عدة أنشطة هادفة على رأسها برنامج "تحويشة" الذي ينفذه المجلس ضمن برنامج الشمول المالي و تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية فى النطاق الجغرافي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالشراكة مع البنك المركزي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من الاتحاد الأوروبي وسفارة مملكة هولندا وهو يعد أحد أكبر المشروعات الاقتصادية التنموية التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة من خلال تكوين مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي، ومنها مجموعات إنتاجية خضراء وذكية. ومن خلال التحدي، تقوم مشرفات وميسرات برنامج "تحويشة" بتوصيل أهداف البرنامج إلى السيدات بالمحافظات.

كما يسعى التحدى إلى إدماج المشروعات الخضراء والدعوة الي زيادة نسبتها بهدف الحفاظ علي البيئة والانتقال العادل من خلال تحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، و أهمية ربطها بالمشروعات الاقتصادية التنموية مثل برنامج "تحويشة" إلى جانب تعزيز العنصر التكنولوجي تماشيًا مع رؤية الدولة فى التحول الرقمي للوصول إلى قرى خضراء وذكية وغير نقدية.

ويعد "تحدي تجديف نهر النيل" أيضاً هو نقطة البداية لتسليط الضوء على أهمية الرياضة لتمكين السيدات والفتيات بالمحافظات والقرى ، بالإضافة إلى إبراز الأماكن السياحية الجميلة علي ضفاف النيل.