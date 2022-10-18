شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى الجزائر يبحث مع رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث السفير مختار وريدة سفير مصر لدى الجزائر مع رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية عمر بلحاج خطوات وآفاق التعاون الثنائي القادمة، وتبادل الزيارات البينية رفيعة المستوى.

جاء ذلك خلال استقبال السفير المصري، اليوم الثلاثاء، من قبل رئيس المحكمة الدستورية بمقر المحكمة بالجزائر العاصمة.

وأعرب رئيس المحكمة الدستورية، خلال اللقاء، عن اعتزازه وتقديره بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأخيرة في الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، المنعقد بالقاهرة في سبتمبر الماضي، مشيدا بحسن التنظيم المصري لهذا الاجتماع وبقوة البيان الصادر عنه.

وأضاف أنه التقى أيضا، خلال هذا الاجتماع، برئيس المحكمة الدستورية المصرية المستشار بولس فهمي، مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق بين المحكمة الدستورية المصرية ونظيرتها الجزائرية.

من جانبه، أكد السفير دكتور مختار وريده على الاهتمام المصري بتدعيم العلاقات مع الجزائر في مختلف المجالات، مشيرا إلى الزخم، الذي تشهده العلاقات الثنائية منذ مطلع العام الجاري، تزامنا مع زيارة المهمة، التي قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى القاهرة يومي 24 و25 يناير الماضي، وكذلك انعقاد الدورة الثامنة من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة رئيسي حكومتي البلدين في يوليو الماضي؛ والتي اكتسبت أهمية بالغة لكونها تعقد للمرة الأولى منذ عام 2014، وأسفرت عن التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لدفع التعاون الثنائي في العديد من المجالات.

كما استعرض بلحاج رئيس المحكمة الدستورية، أمام السفير د. مختار وريده الالتزامات المتعددة التي قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون منذ توليه مقاليد الحكم، والتي شملت من بينها إقرار الدستور الجديد للبلاد لعام 2020، وهو الدستور الذي تضمن العديد من التعديلات من أبرزها إنشاء المحكمة الدستورية بدلا عن المجلس الدستورية، ومنحها اختصاصات واسعة.

وفي سياق الاستعدادات الجزائرية لاستضافة القمة العربية في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، تناول رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية الترتيبات الجزائرية الجارية لاستضافة القمة، مشيرا إلى إشادة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، خلال زيارته الأخيرة على رأس وفد من أمانة جامعة الدول العربية، أمس وأول أمس، بحرص الجزائر على إنجاح هذا الاستحقاق العربي الهام، أيضا لقائه مع الرئيس الجزائري للوقوف على الاستعدادات الأخيرة لهذا الاستحقاق العربي المهم.

كما أعرب بلحاج عن تطلعه لأن تكون مصر، نظرا لثقلها الكبير في العالم العربي، سندا للجزائر في هذه القمة الهامة، التي تهدف إلى "لم الشمل" العربي وتوحيد المواقف والرؤى العربية إزاء التحديات الكبيرة التي تواجه البلدان العربية إقليميًا ودوليا.

وفي ختام لقائه مع سفير مصر لدى الجزائر، نوه رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية إلى اعتزازه الشخصي بمصر كونه حاصل على شهادة ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1967، مؤكدا على أن التعاون مع مصر قديم وجاري العمل على تطوير العلاقات الثنائية سياسيا واقتصاديا.