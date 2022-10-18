الحلم المؤجل يظهر للنور فى عهد الرئيس السيسى.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الرمال السوداء.. الحلم المؤجل يظهر للنور فى عهد الرئيس السيسى.. 6 معادن رئيسية تخرج من أرض مصر ومياهها لتسهم فى الاقتصاد القومى وتوفر العملة الصعبة.. تدخل فى 49 صناعة استراتيجية أهمها السيراميك والبويات وأجسام الطائرات والصواريخ.

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ـ الرمال السوداء.. الحلم المؤجل يظهر للنور فى عهد الرئيس السيسى.. 6 معادن رئيسية تخرج من أرض مصر ومياهها لتسهم فى الاقتصاد القومى وتوفر العملة الصعبة.. تدخل فى 49 صناعة استراتيجية أهمها السيراميك والبويات وأجسام الطائرات والصواريخ

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