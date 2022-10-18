شكرا لقرائتكم خبر عن "إيد بتساعد وإيد بتبنى".. "حياة كريمة" تجهز مشغلا بالمعدات والآلات لتدريب الفتيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهزت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مؤسسة كلمة وطن مشغل لتعليم الفتيات والسيدات فنون الخياطة وذلك بمدينة السادس من اكتوبر، بمحافظة الجيزة.

وقامت المؤسسة بتوفير كافة مستلزمات المشغل من ماكينات الخياطة، والتفصيل، والتطريز وغيرها، حيث من المستهدف تخريج أول دفعة من المتدربات خلال ثلاثة أشهر، حتى تكون أول خطوة على طريق النجاح.