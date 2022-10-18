شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وزير الرى: مصر تسعى لدمج محور المياه للمرة الأولى فى مؤتمر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، فى الجلسة الوزارية لـ"منتدى سياسات التمويل والاستثمار المائى"، والذى ينظمه كل من الاتحاد الأوروبى والاتحاد من أجل المتوسط.

وقال سويلم إن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة التخطيط لمرحلة التنفيذ فيما يخص مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

واستعرض سويلم الترتيبات الجارية فيما يخص فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27، حيث تسعى مصر لدمج محور المياه للمرة الأولى على الإطلاق فى مؤتمر المناخ من خلال إطلاق مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه خلال مؤتمر المناخ القادم، والتى تعتمد على ثلاثة مبادئ تعتبر أولويات رئيسية لجميع البلدان حول العالم وهى "ترشيد المياه وتحسين إمدادات المياه - تعزيز التعاون والترابط بين المياه والعمل المناخى - وضع سياسة وأساليب متفق عليها فى مجال التعاون فى إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية".

وأضاف سويلم أن التعاون هو كلمة السر فى مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه، حيث تهدف المبادرة لتحفيز التعاون فى مجال تبادل المعلومات، وتنمية القدرات، وإدارة المياه، ووضع أنظمة للإنذار المبكر بالشكل الذى يسمح باتخاذ إجراءات إستباقية.