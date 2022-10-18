ضبط شخص ضرب قائد سيارة أجرة ومنعه من تحميل الركاب بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن الإعتداء بالضرب على قائد سيارة أجرة ومنعه من تحميل الركاب وإحداث تلفيات بسيارته بالسويس.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو مدعوماً بتعليق صوتى على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن الإعتداء على قائد سيارة أجرة ومنعه من تحميل الركاب وإحداث تلفيات بالسيارة .

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجارى تبلغ لقسم شرطة فيصل من (قائد سيارة أجرة " تاكسى " مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم) بتضرره من قائد إحدى السيارات الملاكى لقيامه بالإصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته , بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط قائد السيارة الملاكى ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة لذات السبب.