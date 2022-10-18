مقاعد تخضبت بالدماء.. ننشر أسماء ضحايا حادث الطريق الصحراوي المروع (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حصل "الخليج 365" على أسماء ضحايا حادث تصادم مروع وقع بالطريق الصحراوي الشرقي جنوب الجيزة، الثلاثاء.

الصور التي التقطت بموقع الحادث أظهرت تهشم الميكروباص بالكامل وتحول المركبة إلى قطعة خرطة بمقاعد دون سقف أو الجانبين ودماء الضحايا تطبق على المكان.

الحادث أسفر عن 4 حالات وفاة هم: أحمد إبراهيم محمد مجند مقيم الدقهلية، عبد الرحمن خالد مجند مقيم الجيزة، محمود عبد الله صف ضابط مقيم الجيزة ومحمد فريد سيد مهندس مدني مقيم السويس.

وأصيب 6 آخرون هم: ربيع محمد عبد اللطيف عثمان 45 سنة مقيم بني سويف، مصطفى ربيع أبوسمرة 22 سنة مقيم المنيا، هيثم كمال محمد علي 20 سنة مقيم المنيا، عزت حافظ عبد الحليم 41 سنة مقيم مركز مبلبيس الشرقية، أحمد السيد صبرة عبيد 32 سنة مقيم الفيوم وأحمد عمران مقيم سمالوط المنيا.

البداية تعود إلى تلقي اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا أعلى الطريق المشار إليه اتجاه حلوان.

وجه العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب بسرعة انتقال دورية أمنية بالتنسيق مع مأمور المركز وإدارة المرور بقيادة المقدم محمد أبو القاسم مفتش مباحث فرقة الشرق؛ للوقوف على ملابسات الحادث.

تبين بالفحص والمعاينة اصطدام سيارة نقل مع أخرى ميكروباص للقادم من بني سويف، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص بينهم مجندان ، فيما أصيب 6 آخرون.

جرى نقل المصابين مستشفى الصف للعلاج، وإيداع الجثامين ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

بدورها دفعت إدارة المرور بونش إغاثة لتجنيب حطام الحادث نهر الطريق، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.