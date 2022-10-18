حادث ولاد العم.. مصرع صبيين وإصابة طفل في انقلاب جرار بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي صبيان مصرعهما وأصيب نجل عمهما في انقلاب جرار بمركز العياط جنوب الجيزة، الثلاثاء.

تلقى اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بقرية اللشت ووجود 3 ضحايا.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ بقيادة العقيد محمد علي مفتش الفرقة، وتبين انقلاب جرار، مما أسفر عن مصرع كريم محمد إبراهيم صالح ١٤سنة ونجل عمه محمد فتحي 14 سنة فيما أصيب نجل عمهما الثالث 12 سنة بكسر مضاعف بالفخذ الأيمن.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى العياط لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثتين المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

جرى استعدال الجرار بموع الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.