"الميكروباص مالوش معالم".. اللقطات الأولى من موقع حادث الصحراوي المروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حصل "الخليج 365" على صور ترصد اللحظات الاولى التي تلت حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرفي، أسفر عن 4 حالات وفاة و6 مصابين.

الصور التي التقطت بموقع الحادث أظهرت تهشم الميكروباص بالكامل وتحول المركبة إلى قطعة خرطة بمقاعد دون سقف أو الجانبين ودماء الضحايا تطبق على المكان.

تلقى اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا أعلى الطريق المشار إليه اتجاه حلوان.

وجه العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب بسرعة انتقال دورية أمنية بالتنسيق مع مأمور المركز وإدارة المرور بقيادة المقدم محمد أبو القاسم مفتش مباحث فرقة الشرق؛ للوقوف على ملابسات الحادث.

تبين بالفحص والمعاينة اصطدام سيارة نقل مع أخرى ميكروباص للقادم من بني سويف، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص بينهم مجندان ، فيما أصيب 6 آخرون.

جرى نقل المصابين مستشفى الصف للعلاج، وإيداع الجثامين ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

بدورها دفعت إدارة المرور بونش إغاثة لتجنيب حطام الحادث نهر الطريق، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.