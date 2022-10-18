حادث الصحراوي المروع.. ارتفاع عدد الضحايا لـ4 وفيات و6 مصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم مروع وقع بالطريق الصحراوي الشرقي جنوب الجيزة، الثلاثاء، إلى 4 وفيات و6 مصابين.

تلقى اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا أعلى الطريق المشار إليه اتجاه حلوان.

وجه العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب بسرعة انتقال دورية أمنية بالتنسيق مع مأمور المركز وإدارة المرور بقيادة المقدم محمد أبو القاسم مفتش مباحث فرقة الشرق؛ للوقوف على ملابسات الحادث.

تبين بالفحص والمعاينة اصطدام سيارة نقل مع أخرى ميكروباص للقادم من بني سويف، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص بينهم مجندان ، فيما أصيب 6 آخرون.

جرى نقل المصابين مستشفى الصف للعلاج، وإيداع الجثتين ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

بدورها دفعت إدارة المرور بونش إغاثة لتجنيب حطام الحادث نهر الطريق، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.