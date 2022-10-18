النواب يوافق على اتفاق قرض لدعم الأمن الغذائي بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على اتفاق قرض المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة (بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي).

وأكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال استعراضه تقرير اللجنة بشأن الاتفاق، مؤكدًا أهمية ذلك الاتفاق في هذه الفترة التي تواجه فيها البلاد تحديات اقتصادية كبيرة وأوضح أن الاتفاق يتضمن تيسيرات في السداد جيدة.

من جانبه، أكد النائب أحمد البنا عضو لجنة الزراعة، على أهمية التنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين فيما يتعلق بالقمح، بحيث يتم التوجه للتوسع في زراعة القمح بتوفير حوافز بدلا من الاتجاه لقروض جديدة، لاسيما في ظل أزمة الدولار.

وقال البنا، أن القرض المطروح أمامنا جيد فيما يتضمنه من تسهيلات في السداد، ولكن علينا النظر مستقبلا في أزمة الدولار.​