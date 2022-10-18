عاطل يقطع يد موظف باستخدام "سيف" في الزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، واقعة بشعة عندما أقدم عاطل على قطع يد موظف بآلة حادة "سيف"، أثناء تدخله للدفاع عن نجلة بسبب مشاجرة نشبت بين نجل الضحية المتهم بدائرة القسم.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغًا من أحد الأهالي بدائرة القسم، بنشوب مشاحرة وقطع يد موظف بآلة حادة "سيف " على يد عاطل، أثناء تدخل الأول -الضحية- للدفاع عن نجله بالمنطقة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين إصابة موظف ويدعى "خ، أ" ببتر يده اليسرى باستخدام آلة حادة "سيف" على يد أحد الاشخاص ويدعى "أسامة. أ" وشهرته "أر أر"، أثناء دفاعه عن نجله بسبب مشاجرة نشبت بين المتهم ونجل الضحية.

وتم السيطرة على المشاجرة والقبض على طرفيها ونقل المصاب إلى المستشفي في حالة حرجة لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.