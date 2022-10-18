"عاشوا الحلم أسبوع".. ليلة سقوط عصابة التنقيب عن الآثار بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

منذ أسبوع، اجتمع شقيقان بـ3 عمال للمضي قدما في مخططهما بحثا عن ثراء سريع ينتشلهم من الفقر ويمنحهم قبلة الحياة كما في أحلامهما لكن الأمر تحول إلى سراب.

منزل بإحدى قرى مركز الصف جنوب الجيزة كان شاهدا على الفصل الأخير من 5 أشخاص فقدوا حريتهم دون بلوغ هدفهم المنشود.

معدات وحركة دخول وخروج من المنزل المقصود كانت محل ملاحظة من الجيران وبالتبعية رجال المباحث. معلومات سرية وردت إلى العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب، بتنقيب مجموعة من الأشخاص عن الآثار داخل منزل.

مراقبة دقيقة باشرها عناصر البحث الجنائي بقيادة المقدم محمد أبو القاسم مفتش فرقة الشرق، أكدت صحة التحريات لتنطلق مأمورية بقيادة المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف ضبطت المتهمين في حالة تلبس وآثار الحفر جلية على ملابسهم.

اقتادت المأمورية المتهمين إلى ديوان القسم وحرزت الأدوات المستخدمة في الحفر مع انتداب لجنة من مفتشي الآثا لمعاينة مكان الحفر "حفرة على عمق 8 أمتار" بالتنسيق مع مجلس المدينة.