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7 مصابين في تصادم سيارة نقل وميكروباص بالطريق الصحراوي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي جنوب الجيزة، الثلاثاء.

تلقى اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم قبل بوابة الجيش بنحو 3 كيلو مترات ووجود مصابين.

وجه المقدم محمد أبو القاسم مفتش مباحث فرقة الشرق، بسرعة انتقال دورية أمنية بالتنسيق مع مأمور المركز وإدارة المرور؛ للوقوف على ملابسات الحادث.

تبين بالفحص والمعاينة اصطدام سيارة نقل مع أخرى ميكروباص للقادم من بني سويف اتجاه حلوان، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص نقلوا إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج.

دفعت إدارة المرور بونش إغاثة لتجنيب حطام الحادث نهر الطريق، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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