الخميس.. انطلاق الدورة 31 من مهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

تطلق الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، فعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر وذلك فى الثامنة مساء الخميس 20 أكتوبر على مسرح النافورة.

وتتواصل الفعاليات لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة ، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، مسرح سيد درويش (أوبرا الاسكندرية) وأوبرا دمنهور.

تبدأ مراسم حفل الافتتاح بكلمة لمدير المهرجان والمؤتمر ثم تلقي وزيرة الثقافة كلمتها وتعلن انطلاق الفعاليات، كما تكرم وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا 16 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والوطن العربى بتسليمهم أوسكار المهرجان وشهادات التقدير وهم اسم الموسيقار الراحل علي اسماعيل، اسم الناقد والمؤرخ الموسيقى الراحل الدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقى بالمعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون وعضو اللجنة العلمية بالمهرجان، الفنانة صفاء أبو السعود، الفنان راغب علامة (لبنان)، الموسيقار مودي الإمام، الموسيقار يعقوب الخبيزي (الكويت)، الفنان أحمد الجميري (البحرين)، الشاعر شوقي حجاب، الشاعر هاني عبد الكريم، الموسيقار حسين فوزي، عازف الناي عاطف إمام، الموسيقار الدكتور ماجد عسكر الباحث الدكتور صالح رضا، الباحث الدكتور نبيل الدراس (الأردن)، الدكتورة رشا طموم أستاذ بقسم النظريات والتأليف الموسيقى بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية بالمهرجان، فنان الخط العربي محمد يوسف عبد اللطيف المغربي الذى يقام معرضاً لإبداعاته بقاعة صلاح طاهر.

ثم يبدأ الحفل الفنى الذى يحتفى بمئوية الموسيقار على إسماعيل ويحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور أحمد عاطف بمشاركة المطربين وليد حيدر، احمد عفت، أميرة أحمد، غادة آدم، محمد حسن، حنان عصام، نهى حافظ ويضم مختارات من أعمال الموسيقار الراحل يصاحبها تابلوهات استعراضية لفرقة باليه أوبرا القاهرة تصميم أرمينيا كامل.

وفى نفس التوقيت تنطلق الفعاليات على مسرح معهد الموسيقى العربية بحفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى ومشاركة المطربين كل من أحمد محسن، أنغام مصطفى، محمد شوقي، أحمد الوزيري، وعد البحري (سوريا).

وكذلك يقام على مسرح سيد درويش حفل لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر ويضم فاصلين يحيى الثانى النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته، أما الفاصل الاول فيحييه كل من كنزي ، مصطفى النجدي ، رحاب عمر .

كما يحتضن مسرح أوبرا دمنهور "فرقة أوبرا الإسكندرية" بحفل بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ويضم فاصلين يحيى الثاني النجم خالد سليم وفرقته، أما الاول يشدو خلاله كل من شروق شريف، محمد متولي، هبة إسماعيل، مصطفى سعد، محمد الجبالي (تونس).