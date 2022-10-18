آمنة: استثمارات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بلغت 16.3 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن برنامج التنمية المحلية بالصعيد بمحافظتي (قنا وسوهاج) يهدف إلى ضخ استثمارات في البنية الأساسية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظتين بإجمالي استثمارات 16.3 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لعرض أولويات عمل الوزارة خلال العامين القادمين.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن برنامج تنمية الصعيد ينفذ بالتعاون مع البنك الدولي وذلك بتنفيذ مشروعات تنموية في مجالات الطرق والإنارة والبنية الأساسية وكذا تطوير آليات الإدارة الحكومية بالإضافة إلى ترفيق المناطق الصناعية للمحافظتين بمبلغ 13 مليار جنيه للخروج بمجموعة من الممارسات التي يمكن تطبيقها في باقي المحافظات.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه من المستهدف تطبيق البرنامج في محافظتي المنيا وأسيوط مع تعميم الممارسات الجيدة والناجحة للبرنامج في محافظات الصعيد تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية "المنيا، وأسيوط، والفيوم، وبني سويف، والوادي الجديد، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر.