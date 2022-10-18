التنمية المحلية: 25 مليار جنيه لاستكمال مشروعات البنية التحتية بمنظومة المخلفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، استكمال الوزارة لمشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة ومشروعات تحسين البيئة والنظافة وذلك بإجمالي استثمارات 25 مليار جنيه.

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، أنه جار نهو تنفيذ عدد من المشروعات المرتبطة بقطاع المخلفات من المدافن الصحية والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة ومصانع تدوير للمخلفات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سيتم متابعة رفع التراكمات التاريخية من المخلفات بالمحافظات ورفع المتولد اليومي وشراء حوالي 1200 معدة نظافة متنوعة ورفع 25 مليون طن مخلفات ونواتج تطهير الترع والمصارف بالتعاون مع وزارة الري بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

كما عرض الوزير جهود ومتابعة الوزارة فيما يخص تنفيذ مشروع مصرف كيتنشر فيما يخص مكون المخلفات الصلبة بمسار المصرف والقرى والمدن الواقعة على نطاق المصرف في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والغربية باستثمارات تبلغ حوالي 79 مليون يورو بالتعاون مع البنك الأوروبي.

واستعرض اللواء هشام آمنة جهود الوزارة فيما يخص ملف التعاون الدولي، حيث أشار الوزير إلى استضافة مؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة في الفترة من 29 – 31 أغسطس 2022 في الدورة الرابعة للجنة الثامنة التابعة للاتحاد الأفريقي لمناقشة موضوعات الخدمة العامة والتنمية المحلية واللامركزية والتنمية المحلية والحوكمة بمشاركة 24 وزير، ونوابهم، و107 خبراء أفارقة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن من أهم نتائج المؤتمر هو صدور "إعلان القاهرة" وتضمن التقدير للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والاهتمام بتطبيقها على الساحة الأفريقية، والموافقة على مقترحات عقد المؤتمر الأفريقي الأول للمخلفات الصلبة وكذلك مؤتمر أفريقي عن اللامركزية، كما تضمنت التوصيات الدعوة لعقد المنتدى الحضري الأفريقي الأول، واختيار شخصية أفريقية رائدة في مجال التنمية الحضرية والبنية التحتية والأعمار.

وأشار آمنة إلى مشاركته خلال شهر أكتوبر الجاري في قمة المدن العالمية بمدينة دايجون بكوريا الجنوبية بمشاركة 140 دولة بمشاركة 1000 مدينة بحضور 8 آلاف مشارك، حيث عقدت القمة العالمية للمدن هذا العام تحت شعار "السير قدما متحدين لمواجهة التحديات" بمدينة دايجون الكورية.

وقال وزير التنمية المحلية إن مشاركته في فعاليات القمة شهدت التوقيع على مذكرة التفاهم المشتركة مع وزير الأمن والسلامة الداخلية بكوريا الجنوبية للتعاون في مجال التنمية المحلية والتدريب، وتطوير برنامج تأهيلي للمخلفات الصلبة، والتعاون في إطار مبادرة "حياة كريمة"، لافتا إلى لقائه بنائب رئيس البنك الكوري للاستيراد والتصدير، لدراسة إمكانية الاستفادة من القرض الميسر المقدم من البنك الكوري لمصر خلال الأعوام 2022-2027 بقيمة 1.1 مليار دولار لمدة 40 سنة وفترة سماح 10 سنوات، وبنسبة فائدة محدودة جدا 0.05%، وبحث إمكانية إعداد دراسات شاملة للجدوى في ملف المخلفات الصلبة مع الذراع الاستشاري لوزارة البيئة الكورية "كيتي" لطلب التقدم للبنك الكوري لتمويل تكلفة المشروع بعد موافقة جهات الاختصاص بمصر.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن الوزارة تتابع مع باقي الوزارات والجهات المعنية بالدولة جهود استضافة المنتدى الحضري العالمي 2024 حيث يعتبر المنتدى الحضري العالمي هو ثاني أهم المناسبات الدولية على أجندة منظمة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ Cop 27 ومن المقرر أن يشارك في أعماله ما بين 15-25 ألف مشارك، مضيفا أنه سيتم أيضا استضافة القمة العاشرة المدن الأفريقية (أفروستي) حيث تشكل قمة المدن الأفريقية أكبر حدث تتجمع فيه كل 3 سنوات محافظي المدن الأفريقية والسلطات المحلية ومتوقع حضور 11 ألف مشارك، مضيفا أنه جار الإعداد لتوقيع اتفاقية الاستضافة في مدينة شرم الشيخ على هامش انعقاد قمة المناخ بحضور رئيس مجلس الوزراء.

وفيما يخص مشاركة وزارة التنمية المحلية في أعمال Cop 27 أكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستشارك في عدة جلسات خلال أعمال قمة المناخ في شرم الشيخ أهمها إطلاق مبادرة المدن المستدامة المصرية وجلسة مع البنك الدولي ضمن الشراكة القائمة مع البنك في تمويل مشروع تنمية صعيد مصر.