متحف الحضارة يستقبل مساعد سكرتير عام حلف الناتو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية، اليوم، السيدة بيتينا كادنباخ مساعد سكرتير عام حلف شمال الأطلنطي للشئون السياسية والأمنية، والوفد المرافق لها، على هامش زيارتها الحالية لمصر.

وكان في استقبالها كلا من الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف، وفيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل.

وقدم لهم الدكتور أحمد غنيم الهدايا التذكارية، كما قام بتعريفهم بالمتحف ودورة الثقافي والمجتمعي في رفع الوعي السياحي والأثري.

وأصطحبت الدكتورة ماريان عادل أمين بالمتحف، الضيوف في جولة داخل قاعات المتحف، تضمنت قاعات العرض المركزي، والمومياوات الملكية، والنسيج المصري، قدمت خلالها شرحاً تفصيلياً عن أهم المقتنيات الأثرية والفريدة المعروضة بقاعات المتحف والتي تكحي تعاقب الحقب الزمنية المختلفة للحضارة المصرية العظيمة.

وأعربت كادنباخ عن سعاتدها بهذه الزيارة، وإعجابها الشديد بما شاهدته من كنوز ومقتنيات أثرية فريدة، كما حرصت والوفد المرافق على التقاط الصور التذكارية فى أروقة المتحف والذى وصفوه بأنه غايه فى الروعة والجمال ويضاهى فى روعته أعظم متاحف العالم.​