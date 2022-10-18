بدء تطبيق قانون المحال العامة في هذا الموعد.. وزير التنمية المحلية يكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، موعد البدء في تنفيذ قانون المحال العامة.

وقال آمنة، خلال حضوره اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم البدء في تنفيذ قانون المحال العامة خلال شهر أكتوبر الجاري.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم الانتهاء من جميع إجراءات إطلاق القانون تمهيدا لتنفيذه على أرض الواقع خاصة بعد صدور قرار رئيس الوزراء فيما يخص اللائحة التنفيذية للقانون وتشكيل اللجنة العليا للتراخيص.

وفي سياق منفصل، أوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستشارك في عدة جلسات خلال أعمال قمة المناخ في شرم الشيخ أهمها إطلاق مبادرة المدن المستدامة المصرية وجلسة مع البنك الدولي ضمن الشراكة القائمة مع البنك في تمويل مشروع تنمية صعيد مصر.